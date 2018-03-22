Seagate выпускает 14TB жесткий диск Exos X14 на базе гелия

Сегодня Seagate представила свой 14TB корпоративный диск ExosTM X14 на основе гелия. Seagate Exos X14 обеспечивает высокую производительность и большую пропускную способность для специальных центров обработки данных, которые хотят эффективно и экономно увеличить объем хранящихся данных.Компании по всему миру сталкиваются с огромной проблемой управления массовым увеличением объема данных. Согласно исследованию аналитической фирмы IDC и спонсируемому Seagate. Поскольку потребность в большом пространстве и облачном хранилище поднимается до беспрецедентного уровня.