Seagate выпустила внешний накопитель One Touch SSD емкостью 2 ТБ

Компания Seagate объявила о выпуске внешнего накопитель One Touch SSD емкостью 2 ТБ. Накопитель выполнен черном, синем и серебристом цвете. Корпус One Touch SSD имеет алюминиевую крышку и поверхность из мягкой ткани. One Touch SSD доступен емкостью 500 ГБ (112 долларов), 1 ТБ (190 долларов) и 2 ТБ (360 долларов).

Seagate One Touch SSD обеспечивает высокую производительность благодаря поддержке стандарта NVMe. Скорость чтения и записи накопителя достигает 1030 мб/с, соответственно. Устройство оснащено интерфейсом USB-C USB 3.2 Gen 2, благодаря чему поддерживается широким спектром устройств. Фирменное программное обеспечение Seagate Toolkit позволяет мониторить состояние накопителя, а также осуществлять процедуру синхронизации файлов, резервного копирования и восстановления данных.