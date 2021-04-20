Сегодня покажут новые iPad

Сегодня, ближе к вечеру, компания Apple планирует провести свою презентацию, показав миру новые планшетные компьютеры iPad. Вероятно, производитель покажет еще что-то новое и интересное, но пока что информации об этом нет. А вот о планшетах инсайдеры рассказали массу интересного. Например, некоторые поставщики секретной информации заявляют, что пользователь получит планшет на новом процессоре — ARM. Благодаря этому пользователь получит достаточно интересное устройство с высокой производительностью. Впрочем, это достаточно ожидаемое решение от производителя, так как он делает унифицированную экосистему на единых процессорах, чтобы упростить себе работу и оптимизацию в обозримом будущем. Ждем презентацию новинок.