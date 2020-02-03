Селфи палка со стабилизатором от Xiaomi

Компания Xiaomi Yuemi выпустила селфи палку для смартфонов со встроенным стабилизатором.

Палка оснащена 32 разрядным процессором ARM, шестью осевым гироскопом, различными датчиками стабилизации и магнитным датчиком.

В комплекте с палкой поставляется пульт дистанционного управления, который подключается к смартфону с помощью Bluetooth.

Благодаря этому можно управлять одноосевым стабилизатором, проворачивать смартфон на 360 градусов. Также стабилизатор способен автоматически фиксировать гаджет в горизонтальном положении.

Селфи палку также оснастили аккумулятором ёмкостью на 450 мАч, которого хватит на один рабочий день. Стоит такая селфи палка в районе 40-45 долларов.