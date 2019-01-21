Сенсорный дисплей планшета Chuwi Ubook будет иметь разрешение 1920 на 1080 пикселей

Компания Chuwi готовит к выпуску сенсорный 11,6-дюймовый планшет Ubook с 8 Гбайт ОЗУ, большой встроенной памятью и ОС Windows 10. Разрешение аппарата составляет 1920 на 1080 точек. Основой устройства стал процессор Intel Core m3-6Y30 и твердотельный SSD-модуль объемом от 128 ГБ до 1 ТБ. Корпус имеет толщину 9 мм. Откидная подставка позволяет пользоваться девайсом, расположив его под нужным углом. Аккумулятор обеспечивает работу ноутбука на протяжении девяти с половиной часов. В наличии также имеется слот расширения для microSD-карт. Предусмотрены два порта USB 3.0, симметричный порт USB-C и стандартный аудиовыход на 3,5 мм. Стоимость новинки составляет около 400 долларов.