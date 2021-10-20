Sentons представляет новый процессор SDSWave

Американская полупроводниковая компания Sentons, специализирующаяся на разработке ультразвуковых датчиков и программных решений, анонсировала новый процессор со сверхнизким энергопотреблением и движок жестов для носимых устройств. Новый процессор SDSWave (SNT8250) и движок жестов призваны предложить настраиваемый, эргономичный пользовательский интерфейс на крошечных поверхностях носимых устройств. Sentons заявляет, что ее новые решения SDWave могут превратить все устройство в чувствительный к силе сенсорный интерфейс, способный регистрировать и различать жесты с разной скоростью и уровнем давления.

Sentons утверждает что процессор и движок жестов можно использовать в различных носимых устройствах, включая умные часы, умные очки, наушники, фитнес-трекеры и прочие устройства.

Вот некоторые из основных особенностей процессора SNT8250: