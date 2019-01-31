Серьги из Apple AirPods

Потеря беспроводных Apple AirPods является обычной практикой. Хотя есть способы быстро их найти, тем не менее, страх потерять дорогие наушники присутствует всегда. Предприимчивая девушка из Вирджинии, придумала простейший способ, который поможет не терять AirPods. Она превратила их в серьги или, как она их называет - Airings.

Девушка также создала ожерелье для AirPods и решила начать продавать свой лайфхак, чтобы другие владельцы AirPods могли получить пользу от ее «изобретения». Она создала веб-сайт, где можно заказать разные виды и даже длину сережек за $20.