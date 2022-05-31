Серия Xiaomi Pad 6 будет оснащена панелями LTPO с частотой 144 Гц

В прошлом году Xiaomi выпустила Mi Pad 5, также известный как Xiaomi Pad 5, на нескольких рынках. Планшет сравнительно недорогой и предлагает некоторые флагманские функции, такие как дисплей с частотой 120 Гц, в предложении среднего класса.

Список EEC показал, что бренд работает над новым планшетом, который, вероятно, относится к серии Xiaomi Pad 6. И теперь отчет показал, что будет представлено четыре планшета следующего поколения. Согласно отчету, эти планшеты будут иметь четыре номера моделей: L81, L81A, L82 и L83, соответствующие Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G и планшет Redmi. Серия Pad 6 будет ориентирована на средний и флагманский сегменты, в то время как компания Redmi выпустит планшет по доступной цене.

Эти планшеты будут поставляться с двумя вариантами процессоров, принадлежащими как MediaTek, так и Qualcomm, однако в настоящее время неясно, какие регионы получат планшеты. Ходят слухи, что топовая модель, вероятно, Xiaomi Pad 6 Pro 5G, будет оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и SoC Dimensity 9000. В отчете говорится, что возможность быстрой зарядки будущих планшетов увеличится с 67 Вт текущего поколения до 120 Вт при проводном соединении. Ожидается, что серия Pad 6 будет оснащена дисплеями LTPO с частотой 144 Гц, мощными динамиками и более новой версией MIUI для планшетов. Если эти слухи подтвердятся, грядущий планшет может оказаться лучшим предложением по соотношению цена-качество в среднем и флагманском сегментах.