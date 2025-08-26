Серверные процессоры сильно подешевели

На прошлой неделе процессор Intel Xeon 6980P подешевел до рекордных 6190 долларов, что почти вдвое ниже его рекомендованной цены. Этот чип — не рядовая модель, а флагман актуальной линейки Granite Rapids. Поначалу казалось, что Intel идёт на подобные скидки из-за жёсткой конкуренции с AMD, стараясь удержать позиции на серверном рынке. Однако теперь похоже, что и AMD выбрала ту же стратегию. Так, флагманский AMD EPYC 9965, относящийся к поколению Turin, сейчас стоит значительно дешевле официальной цены в 14812 долларов (за штуку при оптовой партии в 1000 единиц). В магазине ShopBLT процессор продаётся за 9712 долларов (на 34% дешевле), а на Newegg его продают и вовсе за 8539 долларов — это уже падение цены на 42%, что особенно удивительно на фоне растущего спроса и расширения доли AMD в серверном сегменте.

В то же время Intel Xeon 6980P удерживает цену около 6178 долларов, предлагая 128 ядер и 256 потоков с мощнейшей вычислительной производительностью. AMD EPYC 9965 идёт ещё дальше — 192 ядра и 384 потока. Если считать стоимость одного ядра, выходит, что AMD предлагает 44 долларов за ядро, тогда как у Intel этот показатель чуть выше — 48 долларов. Причём скидки коснулись не только EPYC 9965 — в продаже заметно подешевели и другие модели. Например, 160-ядерный EPYC 9845 или даже более бюджетные решения серии Genoa сейчас стоят на 25–35% дешевле рекомендованных цен. Очевидно, обе компании увеличили объёмы выпуска чипов, однако для Intel ситуация выглядит сложнее — её доля на серверном рынке продолжает снижаться.
