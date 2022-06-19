Серверные решения AMD оказались мощнее Intel

Недавнее исследование Cockroach Labs показывает, что процессоры AMD EPYC наиболее широко используются среди платформ AWS, Microsoft Azure и Google Cloud с точки зрения высокоэффективной производительности по сравнению с чипами Intel Xeon. AMD EPYC Milan и Rome, многоядерные микропроцессоры x86 и x64, превзошли конкурирующие процессоры Intel Cascade Lake и Ice Lake Xeon между тремя облачными платформами в различных тестах производительности, проведенных компанией CockroachDB, занимающейся базами данных. Во-первых, в тестовом тесте CoreMark версии 1.0, который позволяет выполнять обработку как на отдельном виртуальном ЦП, так и на нескольких виртуальных ЦП, CockroachDB доказал, что процессоры AMD Milan превосходят Intel во многих случаях. Результаты также показали, что AMD Milan при самой низкой производительности сравнялась с текущими процессорами Intel Ice Lake как в тестах OLTP, так и в тестах производительности процессора.

В прошлые годы мы видели, что Intel лидирует по общей производительности, а AMD конкурирует по показателям соотношения цены и производительности. В этом году лидерами как по общей производительности, так и по соотношению цены и качества были решения на базе AMD. Что касается тяжелых решений, то модель GCP t2d, или Tau, в которой используются процессоры AMD EPYC третьего поколения, будет опережать образцы Intel стандарта n2, в которых используются процессоры Ice Lake Xeon. Это огромная победа для компании AMD.
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