Сетевое хранилище TerraMaster F2-210 теперь поддерживает медиа-серверы Emby и Plex

TerraMaster F2-210 NAS предлагает новые функции, которые позволяет легко централизовать мультимедийные файлы, чтобы можно было пользоваться ими в облаке, чтобы пользователям не приходилось беспокоиться о совместном использовании файлов на нескольких устройствах.

F2-210 упрощает и оптимизирует хранение, настройку и потребление мультимедийного контента, будь то домашние фильмы, семейные фотографии или музыкальная библиотека, F2-210 объединяет их в одном месте, чтобы сделать вещи более доступными.

Также F2-210 поддерживает медиа-серверы Emby и Plex для централизации всего мультимедийного контента. Будь то видео, музыка или фотографии, Emby и Plex предлагают исключительные и простые в использовании интерфейсы, а также надежные инструменты организации, чтобы пользователи могли получать доступ и организовывать свои данные в одном центральном приложении.