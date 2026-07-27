CXMT занимает уже 8% мирового рынка памяти

Китайская компания по производству памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) устроила настоящий ажиотаж в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже. Как ранее сообщали The Wall Street Journal и CNBC, акции компании выросли на 466% — благодаря этому рыночная капитализация CXMT достигла 484 миллиардов долларов, что сделало её самой дорогой китайской компанией среди представленных на этой бирже. CXMT стремится бросить вызов Samsung, Micron и SK Hynix, которые сейчас контролируют большую часть мирового рынка памяти. Однако из-за растущего спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом и требующих огромных объёмов памяти, производители устройств начинают искать альтернативных поставщиков, чтобы снизить расходы.

Недавний отчёт Financial Times утверждает, что Apple планирует закупку памяти CXMT. Кроме того, Gigabyte объявила о реализации поддержки оперативной памяти CXMT в некоторых своих материнских платах. Также сообщается, что Dell, HP, Lenovo и ASUS изучают возможность использования продукции китайского производителя в обозримом будущем. Стоит напомнить, что компания CXMT была основана в 2016 году, а в прошлом году она представила свои первые модули оперативной памяти DDR5. Однако сейчас они примерно на одно поколение отстают от передовых решений Samsung, SK Hynix и Micron, хотя производитель работает в этом направлении. По данным Counterpoint Research, на июнь 2026 года CXMT занимала около 8% мирового рынка оперативной памяти.