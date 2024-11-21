ShadPS4 теперь умеет запускать на ПК The Last Guardian

Соответственно, по словам самого разработчика приложения, пройдёт ещё немало времени, прежде чем The Last Guardian станет полностью играбельной на ПК. С другой стороны, эмулятор ShadPS4 уже может успешно запускать другие эксклюзивы — Dragon’s Crown Pro, Odin Sphere Leifhrasir, Gravity Rush Remastered и не только. При этом инструмент для запуска этих игр абсолютно бесплатный, но, конечно, пользователю нужно где-то ещё скачать клиент нужной ему игры. При этом стоит напомнить, что приложение начали разрабатывать относительно недавно и за достаточно короткий промежуток времени эмулятор продемонстрировал просто колоссальный прогресс. Вероятно, если его не закроют по решению суда в обозримом будущем, то через год необходимости в портах от самой компании Sony просто не останется. И это очень хорошо для сообщества геймеров со всего мира.