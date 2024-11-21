ShadPS4 теперь умеет запускать на ПК The Last Guardian

Эмулятор игровой консоли PlayStation 4 для ПК под названием ShadPS4 продолжает демонстрировать впечатляющий прогресс в плане разработки — теперь софт может запускать и работать с несколькими эксклюзивами консоли, которые ранее казалось просто невозможно запустить за пределами оригинальной платформы. Например, последняя версия этого эмулятора, которая уже способна довольно стабильно запускать Bloodborne на ПК, теперь может загружать ещё один эксклюзив PlayStation 4 — The Last Guardian. Хотя игра пока что очень далека от играбельного состояния, сам факт её загрузки является значительным достижением.

Соответственно, по словам самого разработчика приложения, пройдёт ещё немало времени, прежде чем The Last Guardian станет полностью играбельной на ПК. С другой стороны, эмулятор ShadPS4 уже может успешно запускать другие эксклюзивы — Dragon’s Crown Pro, Odin Sphere Leifhrasir, Gravity Rush Remastered и не только. При этом инструмент для запуска этих игр абсолютно бесплатный, но, конечно, пользователю нужно где-то ещё скачать клиент нужной ему игры. При этом стоит напомнить, что приложение начали разрабатывать относительно недавно и за достаточно короткий промежуток времени эмулятор продемонстрировал просто колоссальный прогресс. Вероятно, если его не закроют по решению суда в обозримом будущем, то через год необходимости в портах от самой компании Sony просто не останется. И это очень хорошо для сообщества геймеров со всего мира.
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