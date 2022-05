Шутер Sker Ritual выйдет этим летом на ПК

Sker Ritual, грядущий кооперативный шутер от первого лица на выживание от Wales Interactive, получил свой дебютный трейлер.

Sker Ritual - шутер от первого лица на выживание и духовный преемник отмеченного наградами оккультного хоррора Maid of Sker. Играйте в одиночку или в группе до 4 игроков, чтобы пережить сверхъестественное натиск Тихих (The Quiet Ones). Сразитесь с полчищами новых и знакомых врагов, элитными элитами с уникальными сверхъестественными способностями, улучшаемым паровым панковским оружием, сменными леденящими душу масками и загадочными сюжетными целями.

Игра Sker Ritual выйдет на ПК этим летом, а версия для консолей следующего поколения появится позже в этом году.