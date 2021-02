Republic Commando возвращается спустя 16 лет с момента запуска. Студия Aspyr Media обновила версию Republic Commando в магазине Nintendo Switch eShop. Дата выпуска игры не указана, но мы ожидаем получить больше информации в течение следующих нескольких месяцев.

Republic Commando - компьютерная игра в жанре тактического шутера от первого лица с возможностью сетевого многопользовательского режима по мотивам «Звёздных войн». Игра объединяет игроков в отряд клонов.

Aspyr Media известна работой над множеством старых игр по «Звездным войнам», в том числе Knights of the Old Republic 1 и 2, а также над Episode 1 Racer, который появился на Switch в прошлом году.