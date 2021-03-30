Шутер от первого лица Second Extinction появится на консолях Xbox
Шутер от первого лица Systemic Reaction разработанный компанией Systemic Reaction появится на консолях Xbox 28 апреля. На данный момент игра находится в раннем доступе в Steam. Игроки Xbox и Microsoft Store будут иметь полный доступ ко всему контенту, доступному в настоящее время в Second Extinction в раннем доступе Steam. На Xbox Series X игроки смогут наслаждаться игровым процессом в разрешении 4K и 60 кадров в секунду.
Second Extinction представляет собой шутер для трех игроков с динамичными перестрелками. Вашим противником являются мутировавшие динозавры. В вашем распоряжении будет арсенал разнообразного мощного оружия. В игре доступны одиночные миссии.