SiFive поднимает планку производительности RISC-V с новым процессором SiFive Performance P650

SiFive, Inc., основатель и лидер в области вычислений RISC-V, объявила сегодня о доступности процессора SiFive Performance P650, нового топового члена семейства SiFive Performance, который как ожидается, станет самым быстрым лицензируемым процессором RISC-V. SiFive Performance P650 позволит проектировать RISC-V для требовательных к производительности рынков процессоров приложений, от центров обработки данных до периферийных устройств, автомобилей, вычислений, мобильных устройств и т. д.

Процессор SiFive Performance P650 основан на процессоре SiFive Performance P550, поддерживая эффективный конвейер ядра, одновременно увеличивая ширину выдачи команд процессора, обеспечивая впечатляющее увеличение производительности на 40% за такт. Дополнительные усовершенствования архитектуры улучшают максимальную тактовую частоту, достигая в целом прироста производительности на 50% по сравнению с предыдущим самым быстрым процессором SiFive. SiFive Performance P650 с прогнозируемой оценкой 11+ SPECInt 2006 ГГц выводит RISC-V в новую категорию высокопроизводительных вычислительных приложений. SiFive Performance P650 масштабируется до шестнадцати ядер с использованием согласованного многоядерного комплекса, укомплектованного основными компонентами системы, такими как управление памятью на уровне платформы и блоки управления прерываниями и поддерживает новое расширение гипервизора RISC-V для виртуализации.
Комментарии и отзывы SiFive Performance P650
TSMC перейдёт на 3-нм техпроцесс в 2022 году…
TSMC перейдёт на 3-нм техпроцесс в 2022 годуПрошло пару лет с тех пор, как производители чипсетов начали производить флагманские чипы по 5-нм техпроц…
AMD готовит 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной гра…
AMD готовит 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной граAMD планирует выпустить 7-нм процессоры Renoir X без интегрированной графики. Самым интересным аспектом э…
Эмулятор PlayStation 3 демонстрирует преимущество процессоро…
Эмулятор PlayStation 3 демонстрирует преимущество процессороСогласно некоторым тестам, проведенным командой RPCS3, бесплатной программы эмуляции с открытым исходным …
Samsung говорит о DDR6, GDDR7 и массовом производстве HBM3…
Samsung говорит о DDR6, GDDR7 и массовом производстве HBM3Во время проведения Samsung Tech Day 2021 компания представила несколько интересных идей о будущем технол…
Выпущены новые процессоры Samsung Exynos Auto…
Выпущены новые процессоры Samsung Exynos AutoSamsung объявила о выпуске своих новых процессоров Exynos Auto, предназначенных для использования в транс…
Qualcomm бросает вызов Google из-за чипсета Pixel 6 Tensor…
Qualcomm бросает вызов Google из-за чипсета Pixel 6 TensorСерия Google Pixel 6 знаменует собой первый случай, когда компания Mountain View предлагает телефон Pixel…
Логотип Snapdragon 8Gx Gen 1 просочился в интернете за неско…
Логотип Snapdragon 8Gx Gen 1 просочился в интернете за нескоЛоготип нового чипа Qualcomm был замечен на промежуточном сайте компании всего за несколько дней до больш…
Samsung объявляет о выпуске передового решения H-Cube для ин…
Samsung объявляет о выпуске передового решения H-Cube для инКомпания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, объявила о …
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor