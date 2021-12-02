SiFive поднимает планку производительности RISC-V с новым процессором SiFive Performance P650

SiFive, Inc., основатель и лидер в области вычислений RISC-V, объявила сегодня о доступности процессора SiFive Performance P650, нового топового члена семейства SiFive Performance, который как ожидается, станет самым быстрым лицензируемым процессором RISC-V. SiFive Performance P650 позволит проектировать RISC-V для требовательных к производительности рынков процессоров приложений, от центров обработки данных до периферийных устройств, автомобилей, вычислений, мобильных устройств и т. д.

Процессор SiFive Performance P650 основан на процессоре SiFive Performance P550, поддерживая эффективный конвейер ядра, одновременно увеличивая ширину выдачи команд процессора, обеспечивая впечатляющее увеличение производительности на 40% за такт. Дополнительные усовершенствования архитектуры улучшают максимальную тактовую частоту, достигая в целом прироста производительности на 50% по сравнению с предыдущим самым быстрым процессором SiFive. SiFive Performance P650 с прогнозируемой оценкой 11+ SPECInt 2006 ГГц выводит RISC-V в новую категорию высокопроизводительных вычислительных приложений. SiFive Performance P650 масштабируется до шестнадцати ядер с использованием согласованного многоядерного комплекса, укомплектованного основными компонентами системы, такими как управление памятью на уровне платформы и блоки управления прерываниями и поддерживает новое расширение гипервизора RISC-V для виртуализации.