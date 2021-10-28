SiPearl сотрудничает с Intel для поставки суперкомпьютера Exascale в Европу

SiPearl, разработчик микропроцессора с высокой вычислительной мощностью и низким энергопотреблением, который станет сердцем европейских суперкомпьютеров, вступил в партнерство с Intel, чтобы предложить систему, посвященное первым в Европе суперкомпьютерам exascale. Это партнерство предложит европейским клиентам возможность комбинировать Rhea, микропроцессор с высокой вычислительной мощностью и низким энергопотреблением, разработанный SiPearl, с ускорителем Intel Ponte Vecchio, тем самым создавая высокопроизводительный вычислительный узел, который будет способствовать развертыванию суперкомпьютерных вычислений в Европе.

Чтобы реализовать эту мощную комбинацию, SiPearl планирует использовать и оптимизировать для своего микропроцессора Rhea открытый и унифицированный интерфейс программирования oneAPI, созданный Intel. Использование этого единого решения для всего гетерогенного вычислительного узла, состоящего из Rhea и Ponte Vecchio, повысит производительность труда разработчиков и производительность приложений.