Silicon Power анонсировала модули памяти DDR5 SO-DIMM для ноутбуков

Silicon Power выпускает новейший модуль памяти SODIMM для ноутбуков с новейшей революционной технологией DDR5.

DDR5 SODIMM выводит производительность ноутбука выходит на новый уровень, благодаря частоте 4800 МГц это на 50% выше, чем у стандартной памяти DDR4 3200 МГц, что обеспечивает многоядерным процессорам исключительную скорость отклика и способность без проблем выполнять несколько задач одновременно. Удвоенная емкость чипа по сравнению с DDR4 (с 16 ГБ до 32 ГБ) для бесперебойной многозадачности, есть встроенная поддержка коррекции ошибок (ECC), а также интегральная схема управления питанием (PMIC), которая снижает нагрузку на управление материнской платой и обеспечивает более низкое напряжение 1,1 В по сравнению с 1,2 В для DDR4, что еще больше снижает энергопотребление.

Доступность модулей памяти Silicon Power DDR5 SO-DIMM и их стоимость не раскрыты.
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