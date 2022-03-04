Silicon Power представил модули памяти DDR5 UDIMM следующего поколения

Silicon Power (SP) выпустил свой новейший модуль памяти UDIMM с новейшей революционной технологией DDR5. Благодаря передовой технологии этого модуля DDR5 скорость, емкость и надежность выходят на новый уровень производительности вашей системы. Благодаря агрессивным скоростям 4800 МГц, это в 1,5 раза быстрее, чем стандартная память DDR4 3200 МГц, что обеспечивает многоядерным процессорам исключительную скорость отклика и способность беспрепятственно выполнять несколько задач одновременно.

Несмотря на всю свою дополнительную мощность, этот модуль DDR5 лучше своего предшественника благодаря регулированию напряжения на модуле. Интегральная схема управления питанием (PMIC) снижает нагрузку на управление материнской платой и обеспечивает более низкое напряжение 1,1 В по сравнению с 1,2 В для DDR4, что еще больше снижает энергопотребление.
Комментарии и отзывы Silicon Power DDR5 UDIMM
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