Silicon Power представила док-станцию SU20

Silicon Power представила док-станцию 7 в 1 - SU20.

Универсальное решение для ноутбуков и планшетов с разъемом Type-C. Устройство обеспечивает доступ к классическим портам, которые обычно отсутствуют в современных портативных устройствах. Подключив к ноутбуку SU20 7-в-1, пользователь получает доступ к одному порту HDMI, трем портам USB Type-A, одному порту USB-C PD, кард-ридеру SD и кард-ридеру microSD.

Разъем Type-C может обеспечить зарядку для подключенного устройства. HDMI разъем поддерживает разрешение до 4К. Алюминиевый корпус док-станции служит системой охлаждения и предотвращает перегрев.

Стоимость док-станции 7 в 1 Silicon Power SU20 не раскрыта.