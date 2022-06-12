Silicon Power выпускает модули памяти серии XPOWER Zenith DDR5

Компания Silicon Power объявила о выпуске новой линейки памяти DDR5. Модули памяти XPOWER Zenith и XPOWER Zenith RGB DDR5 разработаны для геймеров и энтузиастов. Они доступны как с RGB-подсветкой, так и без.

Silicon Power XPOWER Zenith DDR5 доступны с частотой от 5200 МГц до 6000 МГц и модулями по 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. XPOWER Zenith DDR5 поддерживают технологию разгона Intel XMP 3.0.

Алюминиевый радиатор, доступный в черном или белом цвете и имеющий тонкую текстуру, способствует максимальному рассеиванию тепла и управлению температурным режимом. Благодаря низкому энергопотреблению 1,25–1,35 В, встроенному коду исправления ошибок (ECC) и интегральной схеме управления питанием (PMIC) модули памяти обеспечивают стабильность.

Стоимость и доступность комплектов памяти XPOWER Zenith DDR5 производитель не раскрывает.

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