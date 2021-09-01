Симулятор файтинга King of Fighters XV выйдет в феврале 2022 года

SNK CORPORATION представили новый трейлер к файтингу King of Fighters XV и подтвердили ее запуск.

Новая The King of Fighters XV выходит на новый уровень. Серия файтингов KOF, первая часть которой вышла в 1994 году, продолжает радовать мир своими притягательными персонажами и уникальной игровой системой. С момента выхода предыдущей части серии прошло шесть лет, и новая The King of Fighters XV превосходит все прошлые игры KOF во всех отношениях — по графике, системам и сетевому опыту.

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: Intel Core i7
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 4 ГБ
  • DirectX: версия 11
  • Жесткий диск: 65 ГБ свободного места
King of Fighters XV выходит 17 февраля на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One.

Комментарии и отзывы King of Fighters XV
Xbox представила самую большую линейку эксклюзивных игр в и...
Xbox представила самую большую линейку эксклюзивных игр в иXbox провела онлайн-мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase, показав самую масштабную игровую линейку ...
Запуск Evil Dead: The Game перенес на 2022 год...
Запуск Evil Dead: The Game перенес на 2022 годSabre Interactive объявила, что их новый проект под названием - Evil Dead: The Game, запуск которого план...
DOOM Eternal получит поддержку технологии DLSS и трассировки...
DOOM Eternal получит поддержку технологии DLSS и трассировкиNVIDIA выпустила WHQL-драйверы GeForce Game Ready 471.11, который добавляет поддержку технологии DLSS и т...
Хакеры слили 780 ГБ данных EA...
Хакеры слили 780 ГБ данных EAВ начале лета текущего года появилась информация о том, что хакерам удалось украсть у компании Electronic...
Electronic Arts представила FIFA 22 с технологией HyperMotio...
Electronic Arts представила FIFA 22 с технологией HyperMotioElectronic Arts представила FIFA 22 с технологией HyperMotion нового поколения, которая обеспечивает реал...
Take-Two Interactive выпустит пять новых игр в этом году...
Take-Two Interactive выпустит пять новых игр в этом годуПохоже, некоторые знакомые игры из прошлого Take-Two Interactive могут появиться на рынке в современном о...
Выпущен ремастер классической Quake...
Выпущен ремастер классической QuakeBethesda анонсировала и выпустила Quake с улучшенной графикой и визуальными эффектами, с представленными ...
Запуск New World откладывается на сентябрь 2021 года...
Запуск New World откладывается на сентябрь 2021 годаЗапуск самой обсуждаемой MMORGP New World от Amazon переносится на 28 сентября 2021 года. Благодаря много...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor