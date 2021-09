Симулятор файтинга King of Fighters XV выйдет в феврале 2022 года

SNK CORPORATION представили новый трейлер к файтингу King of Fighters XV и подтвердили ее запуск.

Новая The King of Fighters XV выходит на новый уровень. Серия файтингов KOF, первая часть которой вышла в 1994 году, продолжает радовать мир своими притягательными персонажами и уникальной игровой системой. С момента выхода предыдущей части серии прошло шесть лет, и новая The King of Fighters XV превосходит все прошлые игры KOF во всех отношениях — по графике, системам и сетевому опыту.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Intel Core i7

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 4 ГБ

DirectX: версия 11

Жесткий диск: 65 ГБ свободного места

King of Fighters XV выходит 17 февраля на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One.