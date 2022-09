Системные требования Call of Duty: Modern Warfare 2 оказались крайне низкими

Уже сегодня вечером компания Activision расскажет об игре Call of Duty: Modern Warfare 2 много разной интересной информации, но важнейшие данные были представлены за сутки до презентации. Речь идёт о системных требованиях, которые на деле оказались достаточно лояльными к аудитории — фактически Call of Duty: Modern Warfare 2 ничем не требовательнее Call of Duty: Modern Warfare, которая вышла в 2019 году. Например, геймеры вполне могут использовать процессор Intel Core i5-3570, который является достаточно слабым решением на самом деле, но если верить официальной информации, этого процессора хватит для запуска игры на минимальных настройках графики. Более того, разработчики достаточно лояльно отнеслись к видеокартам геймеров, сделав планку предельно низкой.

Для запуска игры на минимальных настройках с 1080р вам нужна хотя бы NVIDIA GeForce GTX 960 — это видеокарта пятилетней давности, которая уже тогда была далеко не лучшим вариантом на рынке. На момент запуска это была буквально самая доступная видеокарта на рынке, которая при всём желании не могла запускать современные проекты на высоких настройках графики. И теперь, в конце 2022 года, на этой видеокарте можно будет поиграть в Call of Duty: Modern Warfare 2. Да, вероятно речь идёт про 30 кадров в секунду на минимальных настройках графики и в Full HD, но, с другой стороны, это достаточно приличные возможности для видеокарты бюджетного сегмента, которую не производят уже лет пять, если не больше.