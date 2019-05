Скидки на выходных в Steam: Arma и постапокалипсис

В Steam стартовали сразу две интересные распродажи на эти выходные. Обе заканчиваются 21 мая.

Первое, на что стоит обратить внимание — выходные постапокалипсиса. Распродажа особенно придётся по душе любителям данной тематики.

Вот одни из наиболее интересных предложений: BioShock Infinite — 75% DayZ — 30% The Long Dark — 66% This War of Mine — 70% XCOM 2 — 75% Mad Max — 75% Fallout 4 — 50% Metro: Last Light Redux — 75% Grim Dawn — 70% Plague Inc: Evolved — 60% Также сейчас действуют скидки на игры студии Bohemia Interactive.