Складной смартфон Huawei Mate X обойдется в €2300

Компания Huawei представила свой складной смартфон Mate X, который станет конкурентом Samsung Galaxy Fold. Впрочем, китайская новинка оказалась куда технологичное корейской: она тоньше, с одним экраном, который к тому же больше, с единым модулем камер и складывается при этом без уродливых зазоров.

Смартфон оснастили OLED-дисплеем, который выполняет функции трех экранов: основного в сложенном режиме (6,6-дюйма, разрешение 2480:1148 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, вспомогательного в сложенном виде (6,4-дюйма, 2480:892 пикселей, 25:9) и планшета в разложенном состоянии (8-дюймов, 2480:2200, 8:7,1). Толщина в сложенном состоянии всего 11 мм против 17 мм у Galaxy Fold. Также отметим аккумуляторы суммарной емкость 4500 мАч, 55-Вт технологию SuperCharge, тройную камеру и фирменный топовый чипсет Kirin 980. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти появится в продаже в середине года по цене 2300 евро. Samsung Galaxy Fold выйдет уже в апреле по цене 1980 долларов.