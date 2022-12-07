Скоро оперативная память сильно подешевеет

Если вы переживали, что оперативная память на текущий момент стоит слишком дорого, то стоит просто немного подождать, пока чипы оперативной памяти не упадут в цене. Дело в том, что некоторое время назад чипы памяти резко возросли в цене и производители стали довольно активно выпускать память огромными партиями, что привело к перенасыщению рынка. В результате пользователи стали реже покупать продукцию, решения производителей пылились на складах и стоимость памяти пошла вниз. Инсайдеры и аналитики считают, что до конца года стоимость на один чип памяти снизится на 18%, а в первом квартале следующего года стоимость буквально упадёт на дно, так что и стоимость оперативной памяти должна пойти вниз. Это очень важно понимать, если вы хотите приобрести планку или две.

Безусловно, пока что тяжело говорить о том, что компании резко перестанут продавать свои комплекты оперативной памяти и пойдут на снижение цены. Вероятно, это будет довольно плавный процесс, который требует от производителя массу времени и сил. С другой стороны, если вам не горит приобрести апгрейд для системы, то стоит немного подождать и тогда у вас будет возможность купить память дешевле примерно на треть. Учитывая это обстоятельство, стоит присмотреться сразу к оперативной памяти нового поколения, так как цена на DDR5 тоже упадёт. Отличные новости для тех, кто длительное время горел идеей собрать мощный компьютер для видеоигр или работы — теперь у вас будет такая возможность.
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