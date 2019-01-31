Скоро смартфоны будет обладать хранилищем на 1 ТБ

Samsung анонсировала первый в мире встраиваемый модуль флеш-памяти Embedded Universal Flash Storage (eUFS) 2.1 вместимостью 1 Тбайт. Он предназначен для использования в смартфонах и мобильных приложениях следующего поколения. eUFS 2.1 имеет размеры 11,5 × 13,0 мм. Он выполнен с применением флеш-памяти V-NAND и новейшего проприетарного контроллера, обеспечивающего высокие показатели.

Samsung утверждает, что eUFS 2.1 может хранить 260 10-минутных видео 4K и поддерживать скорость передачи до 1000 МБ/с. Вы можете разгрузить 5 ГБ видео Full-HD на твердотельный накопитель NVMe всего за 5 секунд, что в 10 раз превышает скорость обычной карты microSD. Скорость произвольного чтения на 38% выше, чем у версии 512 ГБ. Это означает, что он может поддерживать высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью 960 кадров в секунду и позволяет пользователям использовать возможности многокамерной съемки в современных и будущих флагманских телефонах.

Samsung расширит производство eUFS 2.1 емкостью 1 ТБ в первой половине года, так как ожидается высокий спрос со стороны многих производителей смартфонов.