Следующие партии Steam Controller появятся лишь в 2027-м

Компания Valve поделилась хорошими и плохими новостями для тех, кто хочет приобрести Steam Controller. Хорошая новость заключается в том, что теперь при оформлении бронирования компания сразу показывает примерные сроки, когда пользователь сможет получить свой заказ на контроллер. На данный момент доступны три варианта — до сентября 2026 года, до декабря 2026 года или в течение 2027 года. Плохая новость состоит в том, что все новые бронирования, оформленные сегодня, уже попадают в очередь с поставкой только в 2027 году. В Valve заявили, что не планируют прекращать производство Steam Controller, однако компания признаёт, что текущий спрос значительно превышает объёмы выпуска, которые она способна обеспечить до конца года. Именно поэтому Valve решила заранее информировать покупателей о возможных сроках поставки, чтобы избежать завышенных ожиданий.

Стоит напомнить, что новый Steam Controller поступил в продажу в начале мая и сразу вызвал огромный интерес среди пользователей. В первые дни многие столкнулись с трудностями при оформлении заказа, поскольку спрос оказался настолько высоким, что контроллеры быстро закончились на складе — буквально за считанные часы. Спустя несколько дней Valve объявила о запуске системы бронирования, позволяющей желающим встать в очередь на покупку устройства. Пользователи, которые находятся в списке ожидания, получат уведомление, когда контроллер станет доступен для заказа — и тогда они смогут его купить.