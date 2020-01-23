Слили живые фотографии Xbox Series X

Компания Microsoft представила Xbox Series X, но только в коротком трейлере. Но теперь в просторах интернета гуляют живые фотографии консоли Xbox Series X.

Судя по изображению, на задней части консоли, расположились два порта USB-A, HDMI, порт для проводного подключения к интернету и разъем для блока питания. А вот на передний части разместили кнопку для включения приставки, порт USB с кнопкой синхронизации контроллеров.

За производительность консоли Xbox Series X, будет отвечать процессор AMD на базе Zen 2 и архитектуры RDNA. Также Xbox Series X будет поддерживать трассировки лучей и вместо жесткого диска будет установлен SSD диск.