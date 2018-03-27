Словацкий магазин рассекретил характеристики камеры Nikon D760

На сайте словацкого магазина fotovideoshop.sk, который является официальным дилером Nikon, появилось описание полнокадровой зеркальной камеры Nikon D760. Вскоре страницу удалили, но соответствующий скриншот уже успел стать достоянием общественности. Итак, камера характеризуется разрешением 24 Мп, системой автоматической фокусировки с 51 точкой, серийной съемкой со скоростью 8 к/с, диапазоном светочувствительности ISO 100-51200 и возможностью записи видео с разрешением 4К. Также сообщается о трехдюймовом дисплее и поддержке карт памяти SD, SDHC и SDXC. Цена аппарата и дата официального анонса пока неизвестны.