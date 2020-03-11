Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Китайская компания Xiaomi раскрыла дату продаж и цену смарт-телевизоров Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.

За производительность обеих модели отвечает 12 нанометровый процессор Amlogic T972 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. В смарт-телевизоре Mi TV 5 установлен LED экран, а Mi TV 5 Pro оснастили QLED экраном. Экраны поддерживают HDR10+, технологию MEMC, декодирование 8К и цветовую гамму NTSC. Работают телевизоры на операционной системе Android с фирменной оболочкой PatchWall.

Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro на 75 дюймов появятся в продаже 13 марта в Китае. За Xiaomi Mi TV 5 производитель выставил ценник в 1152 доллара, а за Pro версию 1442 доллара.

Появятся ли новинки на глобальном рынке к сожалению неизвестно.