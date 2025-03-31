Смартфон Vivo Y300 Pro+ получил батарею на 7300 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Y300 Pro+, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7300 мАч. Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,77-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек и пиковой яркостью 5000 нит, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, поддержкой 90-Вт проводной и 7,5-Вт обратной зарядок, корпусом с закалённым стеклом Diamond Shield, толщиной 7,89 мм и массой 199 граммов. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 250, 280, 305 и 350 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.