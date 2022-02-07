Snapdragon 8 Gen 1 уступает Dimensity 9000 и Snapdragon 870 в тестах на энергопотребление.

На данный момент проблемы с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 хорошо известны. Флагманский чипсет продемонстрировал энергопотребление и тепловые результаты в нескольких искусственных тестах и реальных игровых тестах. В последнем тесте он сравнивается с MediaTek Dimensity, Kirin 9000 и его старым стабильным собратом Snapdragon 870.

Согласно источнику, этот тест был проведен в игре PeaceKeeper Elite, по сути, клоне PUBG Mobile для Китая, выпущенном Tencent. Цифры показывают огромное преимущество MediaTek Dimensity 9000 с чипсетом, потребляющим ничтожные 3,92 Вт. За ним следует Kirin 9000 от Huawei с 4,57 Вт. На третьем месте Snapdragon 870 с 4,8 Вт, а Snapdragon 8 Gen 1 идет последним с 5,3 Вт. Хотя источник указывает, что эти тесты проводились на ранней прошивке неуказанного устройства, они совпадают с результатами предыдущих тестов. Snapdragon 8 Gen 1 обычно работает немного хуже, чем Dimensity 9000, при этом потребляя больше энергии. Kirin 9000, каким бы недолговечным он ни был, остается отличным чипсетом и в целом хорошо конкурирует с точки зрения эффективности.
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