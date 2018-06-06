Snapdragon 850 готов к релизу

Появилась официальная информация о том, что компания Qualcomm создала процессор Snapdragon 850 для ноутбуков. Это платформа, которая позволит вам спокойно работать на ноутбуке и получать необходимую производительность. При этом, процессор потребляет заметно меньше энергии, что позволит либо сделать устройства более тонкими при стандартных 10 часах работы от батареи, либо увеличить время автономной работы при тех же размерах, что и конкуренты. Осталось только посмотреть на реальные продукты с этим процессором и протестировать возможности устройства. Если ноутбука и правда будет хватать на все, кроме монтажа видео, то почему бы и нет. Такие процессоры явно будут дешевле и нагреваются они не так сильно. Будем надеяться, что в ближайшее время получится посмотреть на реальные прототипы.