Снизились цены на видеокарты Nvidia GeForce GTX

Жаркими майскими деньками оставайтесь невозмутимыми и уверенно идите к победе, играя в любимые ПК-хиты. Обновленные Fortnite, PlayerUnkown’s Battlegrounds, Destiny 2, недавно вышедшая прекрасная Final Fantasy XV, World of Tanks 1.0 на новом движке зовут и манят.Для тех, кто в последние месяцы откладывал покупку нового GeForce GTX, чтобы сделать свой ПК по-настоящему игровым, у нас хорошая новость. Пришло правильное время позволить себе все преимущества GeForce GTX 10-ой серии.

Игровые видеокарты GeForce GTX снова в широком доступе по адекватным ценам (с поправкой на изменившийся курс).Быстрые, производительные, созданные именно и исключительно для геймеров. Вне зависимости от того, во что вы играете – Far Cry 5, танки, CS:GO, Dota 2, Warface и еще сотни любимых игр, – видеокарты GeForce GTX обеспечат отличные результаты и подарят удовольствие от игры. FPS много не бывает!Напоминаем, что поклонники серии Founders Edition могут сделать предзаказ на выбранный GeForce GTX в онлайн-магазине NVIDIA.