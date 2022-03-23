Snoop Dogg появится в Call of Duty: Vanguard, Warzone и Mobile

Activision объявила, что рэпер Snoop Dogg появится в нескольких играх Call of Duty. Начиная с апреля, Snoop Dogg появится в Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Mobile. Snoop Dogg сначала будет доступен как Lucky Draw в Call of Duty: Mobile. Рэпер появится в Vanguard и Warzone 19 апреля. Это не первый раз, когда Snoop Dogg пересекается с Call of Duty — культовый рэпер был связан с Call of Duty: Ghosts.

Call of Duty сообщила в своем официальном блоге , что первая возможность сыграть за Снуп Догга будет в 3-м сезоне Call of Duty: Mobile через специальный «Счастливый розыгрыш», который начнется 1 апреля. В этом счастливом розыгрыше будет разыгран персонаж Snoop Dogg для Call of Duty: Mobile, в котором рэпер одет в наряд, расшитый 24-каратным золотом. Он также включает в себя новое оружие на основе скорострельного легендарного пистолета-пулемета, покрытого золотом и инкрустированного бриллиантами. Набор Snoop Dogg Operator Bundle будет доступен в Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone 19 апреля. Набор Warzone и Vanguard Snoop Dogg Operator Bundle также будет включать 10 предметов, в том числе три предмета, эксклюзивных для Vanguard, и полный трек прогресса Operator. Snoop Dogg записал реплики для своего оператора в наборе Snoop Dogg Operator Bundle для Vanguard и Warzone.
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