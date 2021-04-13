Sonnet представила картридер SxS PRO X

Sonnet представила двухслотовый картридер SxS PRO X. Картридер серии SF3 - SxS PRO X оснащен двумя слотами для карт и двухпортовым интерфейсом Thunderbolt со скоростью 40 Гбит/с. Картридер совместим для работы с Windows и Mac.

Устройство поддерживает все носители SxS, включая карты SxS PRO X, SxS PRO + E Series и SxS-1. Корпус SxS PRO X прочный, выполнен из алюминия. Sonnet SxS PRO X имеет обновленный интерфейс (PCIe 3.0 x2), поэтому карты SxS PRO X могут поддерживать почти в 3 раза более высокую скорость чтения (до 1250 МБ/с), а также может считать две карты одновременно со скоростью до 2500 МБ/с и сокращать время считывания более чем вдвое, по сравнению с другими считывающими устройствами.

Рекомендованная цена картридера 299,99 долларов.
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