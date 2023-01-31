Sony A9 III и Sony A7C II представят в 2023 году

Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровых беззеркальных камерах Sony Sony A9 III и Sony A7C II. Итак, утверждается, что обе камеры будут представлены в этом году. Топовой репортажной модели Sony A9 III приписывают наличие нового датчика изображения Exmor RS разрешением 24.2Мп, который поддерживает серийную съёмку 30 к/с, а также функцию записи видео в разрешении 4К при 60 к/с. Ориентировочная цена камеры составит около 5 тысяч долларов.

Что до компактной Sony A7C II, то она унаследует Sony у A7IV 33-Мп сенсор с обратной засветкой, матричную стабилизацию IBIS, поворотный экран, гибридную систему автофокусировки с 759 фазовыми и 425 контрастными точками и серийную съемку 10 к/с, а также запись видео в 4К 10 бит 4:2:2 до 60 к/c.