Sony PlayStation 5 будет поддерживать 4K и 240 fps

Sony может предложить новые передовые функции PlayStation 5, преемницей PlayStation 4.

По словам отраслевого аналитика, новая модель PlayStation может поддерживать разрешение 4K и поддержку игр со скоростью 240 кадров в секунду, а также PS VR. На самом деле, это не первый раз, когда аналитики отмечают поддержку 4K и 240 fps для PS5. Планируется, что новая PlayStation появится в 2020 году с графическим процессором AMD Navi. Более ранние сообщения также предполагали, что новая консоль может быть предложена с технологией AMD Ryzen.