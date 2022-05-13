Sony PlayStation 5 получает новое обновление программного обеспечения Sony начала развертывание системного обновления для игровой консоли PlayStation 5 22.01-05.10.00.23. И снова обновление прошивки выглядит незначительным, а в официальных примечаниях к выпуску для PlayStation 5 упоминается только улучшение производительности системы. Конечно, возможно, что это системное обновление содержит некоторые незадокументированные изменения, но на данный момент о них нет никакой информации. Sony начала развертывание системного обновления для игровой консоли PlayStation 5 22.01-05.10.00.23. И снова обновление прошивки выглядит незначительным, а в официальных примечаниях к выпуску для PlayStation 5 упоминается только улучшение производительности системы. Конечно, возможно, что это системное обновление содержит некоторые незадокументированные изменения, но на данный момент о них нет никакой информации. Примечания к выпуску: Это обновление системного программного обеспечения повышает производительность системы Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 15:46 . Продукт - Sony PlayStation 5

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