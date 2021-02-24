Sony анонсировала PlayStation VR нового поколения

Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в прошлом году вместе с рядом новых аксессуаров, таких как беспроводная гарнитура Pulse 3D, пульт PS5 Media Remote, зарядная станция DualSense и камера HD. Однако Sony не анонсировала новую систему VR, а сегодня технический гигант раскрыл подробную информацию о своей системе PlayStation VR следующего поколения и о том, когда стоит ожидать релиз. В своем сообщении в блоге Sony заявила, что новая PS VR будет иметь более высокое разрешение, более широкое поле зрения, отслеживание движений и ввод контроллерами. Он также будет подключаться к PlayStation 5 с помощью одного кабеля. Проблема только в стоимости — такой шлем явно стоит дорого и будет доступен далеко не всем пользователям, желающим попробовать VR.