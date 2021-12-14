Sony анонсировала новые сменные крышки для PlayStation 5

Sony объявила о выпуске новых сменных крышках для консолей для PlayStation 5. Компания также анонсировала три новых цвета для контроллера DualSense. Крышки доступны в пяти новых цветах: Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple, Cosmic Red и Midnight Black. Все это элементы, которые необходимо приобретать отдельно и заменять белые крышки по умолчанию, которые по-прежнему будут единственным вариантом при покупке консоли.

Замена крышек на PS5 - довольно простой процесс, не требующих каких-либо инструментов. Снимая крышки, вы также получаете доступ к слоту SSD для расширения хранилища. Чтобы соответствовать новым крышкам, Sony также выпустила контроллер DualSense в цветах Nova Pink, Starlight Blue и Galactic Purple. Они присоединяются к существующим версиям Cosmic Red и Midnight Black, выпущенным еще в мае. Вместе со стандартным белым теперь у вас есть шесть вариантов цвета на выбор.

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