Sony анонсировала первое крупное обновление ПО для PlayStation 5

Компания Sony объявила, что игровая консоль PlayStation 5 получит первое крупное обновление программного обеспечения в ближайшее время.

Новое обновление будет доступно по всему миру и принесет множество новых функций.

Одним из самых главных нововведений является то, что владельцы консоли смогут сохранить игры для PS5 на внешний USB-диск. Напомним, что ранее эта функция была доступна только для игр для консоли PS4. Стоит отметить, что запустить игру с внешнего накопителя у вас не получится.

Добавлена возможность совместной игры между игроками PS5 и PS4. Улучшено меню Game Base. Мобильное приложение стало более информативным и полезным.

Приятно видеть, что компания уделяет внимание новой консоли добавляя новые функции.
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