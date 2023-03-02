Sony благодаря PS5 стала главным клиентом AMD

Аналитики рынка компьютерного железа заявили, что компания Sony стала самым крупным клиентом у компании AMD с того момента, как продажи PS5 существенно выросли. Это весьма интересное заявление, потому что AMD представлена и на рынке процессоров, и на рынке видеокарт, и в серверном сегменте. Но, видимо, когда японская компания смогла побороть дефицит консолей PS5, она начала заказывать большие партии систем на чипе, а именно их и производит компания AMD. Пока что никакой точной статистики нет, но если верить информации западных аналитиков, у Sony действительно наладилось производство игровых приставок, так что в ближайшем будущем цены на них должны прийти в норму. Другое дело, что для AMD это настоящий праздник — компания продаёт массу продукции даже не для своего конечного продукта.

Ранее сообщалось, что AMD таким образом хочет сотрудничать с множеством компаний, которые занимаются аналогичными направлениями. Например, компания «красных» планирует продавать процессоры и графические чипы для производителей смартфонов, которые могу интегрировать их в свои собственные системы на кристалле. С PS5 ситуация аналогичная — AMD просто выпускает чипы для игровой приставки, получая с этого баснословную прибыль, но при этом не тратит средства на маркетинг, продвижение и логистику, потому что задача продажи PS5 лежит исключительно на плечах компании Sony. Интересно, какая же будет финальная цифра в конце текущего года по продажам AMD на рынке консолей.