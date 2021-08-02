Sony будет портировать все свои игры на ПК

Стоит сказать, что Nixxes существует уже более 20 лет, и, несмотря на то, что за это время у него было несколько портов для PlayStation, основное внимание уделялось ПК — его последними проектами были версии для ПК Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided и Marvel’s Avengers. Следовательно, фанаты сразу же пришли к выводу, что Nixxes будут работать над большим количеством портов для ПК игр с PlayStation, и теперь это подтверждено. Вероятно, это некая часть стратегии компании Sony относительно того, как продавать больше видеоигр и получать больше средств со своих франшиз, которые ранее продавали игровую консоль. И сейчас, когда продавать приставки довольно трудно, компания решила заработать немного иначе на ПК.