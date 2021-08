Sony будет портировать все свои игры на ПК

Ранее в этом месяце Sony приобрела Nixxes Software, студию, в первую очередь занимающуюся портированием консольных игр на ПК, что привело многих фанатов к предположению, что Sony купила их для работы исключительно над созданием ПК-портов для игр для PS4 и PS5. Месяц спустя Sony подтвердила, что это именно так, и Nixxes «помогает» перенести каталог издателя на ПК. 1 июля Sony объявила в пресс-релизе, что приобрела программное обеспечение Nixxes, «чтобы предоставить высококачественные внутренние технические возможности и возможности разработки для PlayStation Studios», при этом основатель студии Юрьен Кацман сказал, что оно обеспечит «высочайшее качество игрового процесса для всех поклонников PlayStation на ПК».

Стоит сказать, что Nixxes существует уже более 20 лет, и, несмотря на то, что за это время у него было несколько портов для PlayStation, основное внимание уделялось ПК — его последними проектами были версии для ПК Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided и Marvel’s Avengers. Следовательно, фанаты сразу же пришли к выводу, что Nixxes будут работать над большим количеством портов для ПК игр с PlayStation, и теперь это подтверждено. Вероятно, это некая часть стратегии компании Sony относительно того, как продавать больше видеоигр и получать больше средств со своих франшиз, которые ранее продавали игровую консоль. И сейчас, когда продавать приставки довольно трудно, компания решила заработать немного иначе на ПК.