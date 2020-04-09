Sony добавляет три игры Marvel’s Spider-Man, Just cause 4 и The Golf Club 2019

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Marvel’s Spider-Man, Just cause 4 и The Golf Club 2019; [96]
Апрельский дайджест PlayStation Now предлагает пользователям три игры: Marvel’s Spider-Man, Just cause 4 и The Golf Club 2019.

Игры будут доступны для загрузки и трансляции. В предыдущем месяце в линейку игр платформы PlayStation 4 попали God of War и Persona 5.

Marvel’s Spider-Man будет доступен на сервисе до 7 июля, игра Just Cause 4 останется до 6 октября этого года. Симулятор гольфа Golf Club 2019 останется на постоянной основе. Эти игры объединены к прошлому списку игру которые включают игры: Control, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus.

Комментарии и отзывы Marvel’s Spider-Man, Just cause 4 и The Golf Club 2019
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