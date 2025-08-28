Sony готовит к релизу портативную PlayStation

По данным инсайдера Moore’s Law is Dead, который в последнее время нередко предоставлял достоверные утечки о PlayStation, портативная игровая консоль компании Sony будет построена на APU под кодовым названием Canis. Это монолитный чип площадью 135 мм2, созданный на техпроцессе TSMC 3 нм. Он включает 4 ядра Zen 6c для игр и 2 энергоэффективных ядра Zen 6 Low Power для системы и фоновых задач, объединённых с 4 МБ L3-кэша. За графику отвечает 16 вычислительных блоков RDNA5, работающих на частоте около 1,20 ГГц в портативном режиме и до 1,65 ГГц в док-режиме. Контроллер памяти поддерживает LPDDR5X-8533 с шиной 192 бита и объёмом до 48 ГБ. Среди дополнительных возможностей — обратная совместимость с играми PS5 и PS4, слот для microSD, разъём M.2, сенсорный экран, двойные микрофоны и поддержка тактильной отдачи.

Объём оперативной памяти пока не подтверждён. Предполагается, что он превысит 16–24 ГБ, однако разработчики, опрошенные инсайдерами, считают, что для игр следующего поколения с ИИ-функциями и технологиями вроде Nanite в Unreal Engine 5 потребуется не менее 24–36 ГБ. Благодаря новым ядрам RDNA5, которые на 40–50% быстрее, чем RDNA 3.5, да ещё и с увеличенной на 60% пропускной способностью, консоль должна уверенно обгонять Xbox ROG Ally X по производительности. При этом Sony, традиционно выпускающая железо себе в убыток, теоретически сможет даже получить небольшую прибыль в нижнем ценовом сегменте, если консоль будет продаваться за 400-500 долларов.