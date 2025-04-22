Sony готовит портативную PlayStation 6

Ходят слухи, что портативная версия PlayStation 6 сможет запускать игры с PlayStation 5 без необходимости доработки со стороны разработчиков — хотя для оптимальной работы, возможно, всё же потребуется патч. На форуме NeoGAF известный инсайдер KeplerL2 сообщил, что, насколько ему известно, портативная консоль будет обладать совместимостью на уровне «шейдерных бинарников». Это значит, что она должна без проблем запускать игры предыдущего поколения. Однако без обновлений производительность может оказаться не самой стабильной, хотя это во многом зависит от того, какой процессор получит новинка.

Ожидается, что Sony разрабатывает сразу две версии PlayStation 6 — обычную домашнюю и портативную. Несмотря на отсутствие официальных анонсов, уже известно, что обе модели будут работать на чипах AMD, как и две предыдущие консоли. Хотя в разработке также участвовала Intel, они в итоге уступили. По последним слухам, портативная версия не дотянет до базового уровня PS5, но окажется мощнее Xbox Series S. Её система-на-кристалле получит менее 40 вычислительных блоков и будет функционировать при крайне низком напряжении, чтобы обеспечить приличный срок автономной работы. Что касается стандартной версии PlayStation 6, информации о ней пока немного, но предполагается, что Sony нацелена сделать её самой мощной консолью своего поколения. В числе улучшений ожидается развитие трассировки лучей и внедрение технологий машинного обучения для создания новых игровых возможностей.
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