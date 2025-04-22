Sony готовит портативную PlayStation 6

Ожидается, что Sony разрабатывает сразу две версии PlayStation 6 — обычную домашнюю и портативную. Несмотря на отсутствие официальных анонсов, уже известно, что обе модели будут работать на чипах AMD, как и две предыдущие консоли. Хотя в разработке также участвовала Intel, они в итоге уступили. По последним слухам, портативная версия не дотянет до базового уровня PS5, но окажется мощнее Xbox Series S. Её система-на-кристалле получит менее 40 вычислительных блоков и будет функционировать при крайне низком напряжении, чтобы обеспечить приличный срок автономной работы. Что касается стандартной версии PlayStation 6, информации о ней пока немного, но предполагается, что Sony нацелена сделать её самой мощной консолью своего поколения. В числе улучшений ожидается развитие трассировки лучей и внедрение технологий машинного обучения для создания новых игровых возможностей.