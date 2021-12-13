Sony хотела запустить PlayStation Now на смартфонах

Microsoft была не единственным крупным производителем консолей, который надеялся выпустить свои игры на телефоны. The Verge заявила, что получила документ из судебного процесса Epic Games против Apple, в котором говорится, что производитель iPhone узнал, что Sony планирует «мобильное расширение» PlayStation Now в 2017 году. Сначала служба будет транслировать более 450 игр для PS3, а затем множество игр с платформы PS4. Apple упомянула расширение PlayStation Now, поскольку оно находилось на ранних стадиях разработки Apple Arcade, своего ответа на услуги Sony, а также на Xbox Game Pass. Хотя Arcade не запускалась до 2019 года и до сих пор не включает потоковую передачу, Apple расценила PlayStation Now как свидетельство более широкого сдвига в сторону игровых подписок.

При условии, что информация Apple была точной, непонятно, почему Sony до сих пор не транслирует игры для владельцев смартфонов. Гибрид PlayStation Now и PlayStation Plus, как сообщается, выйдет весной 2022 года, но в соответствующих слухах не упоминается мобильный доступ. Кроме того, сама Sony уже отказалась от комментариев по этому вопросу. Возможно, причина в том, что компания Apple не позволяет просто транслировать игры на смартфон — нужно, чтобы каждое приложение было представлено отдельным приложением в App Store, а пользователь обязан его скачать перед запуском стриминга. Существуют также известные технические проблемы, такие как адаптация игр, ориентированных на геймпады, к сенсорным экранам или обеспечение надежных потоковых передач по сотовой связи.
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